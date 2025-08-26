Investigado por desaparecimento de casal de idosos em Sapé é preso no interior da Bahia
Um homem que se identificava como corretor de imóveis, investigado pelo desaparecimento de um casal de idosos em Sapé, foi preso nesta terça-feira (26) em uma cidade no interior da Bahia. O suspeito ainda teria contratado um homem para matar o filho deles, diagnosticado com autismo. De acordo com a Polícia Civil, a motivação para os crimes investigados seria o pagamento da compra de um imóvel na cidade de Sapé, na Zona da Mata. Desde a semana passada o casal está desaparecido após, segundo a investigação, ter assinado uma procuração para o investidado negociar a venda do imóvel. As diligências apontam que o homem identidicado como ‘Ailton’ teria contratado um terceiro para remover os objetos do casal da redidência, deixando o filho deles trancado dentro de um quarto. O jovem, inclusive, foi levado para um canavial onde sofreu uma tentativa de homicídio, mas consegiu sobreviver a uma série de marteladas. Durante a investigação, um dos veículos que foram usados como parte da negociação foi apreendido com diversos pertences do casal, incluindo um fogão e uma geladeira. Além do suposto corretor de imóveis, outro homem foi preso nesta segunda-feira (25) após confessar a tentativa de homicídio contra o jovem. Para a polícia, ele afirmou que foi contratado pelo investigado. Em nota enviada o Portal Correio, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba (CRECI-PB) informou que o investigado não possui registro profissional e estaria atuando de forma irregular, conduta tipificada como contravenção penal. No documento, o Creci-PB afirmou que está acompanhando o caso para tomar medidas cabíveis. Veja a nota: Sobre caso investigado pela Polícia Civil no município de Sapé/PB O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba (CRECI-PB) informa que, ao tomar conhecimento da matéria veiculada pela imprensa local sobre uma investigação conduzida pela Polícia Civil, envolvendo um indivíduo identificado como Aílton E. A. R. da S. (CPF: xxx.xxx.674-xx), supostamente apresentado como corretor de imóveis, adotou imediatamente as providências cabíveis. Uma equipe de fiscalização foi enviada à localidade, e, após consulta aos sistemas internos do Conselho, foi confirmado que o investigado não possui registro profissional no CRECI-PB, não integrando, portanto, o quadro de corretores de imóveis habilitados para o exercício legal da profissão. O CRECI-PB ressalta que a veiculação equivocada da condição de “corretor de imóveis” atribuída ao referido indivíduo pode gerar associação indevida à categoria profissional, composta por pessoas qualificadas, registradas e fiscalizadas por esta Autarquia, que atuam conforme os princípios da legalidade, ética e responsabilidade social. Diante dos fatos, o Conselho informa que já está apurando a possível prática de exercício ilegal da profissão, conduta tipificada como contravenção penal, conforme o art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). As medidas legais cabíveis serão adotadas junto às autoridades competentes, com o objetivo de resguardar a sociedade e proteger a dignidade da profissão. O CRECI-PB reitera seu compromisso com a transparência, o respeito à legislação e a valorização dos corretores de imóveis legalmente habilitados, e seguirá atuando de forma firme e vigilante contra qualquer prática irregular que comprometa a segurança e a confiança no mercado imobiliário paraibano. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Investigado por desaparecimento de casal de idosos em Sapé é preso no interior da Bahia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
