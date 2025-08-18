Investigado por estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte é preso em João Pessoa
Um homem de 66 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte, foi preso em João Pessoa nesse domingo...
Um homem de 66 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte, foi preso em João Pessoa nesse domingo (17). O idoso estava foragido na Paraíba. O crime aconteceu em julho deste ano, quando câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Parnamirim (RN) registraram o abuso praticado pelo suspeito contra uma criança de sete anos. O homem foi localizado e preso no bairro Paratibe, zona sul de João Pessoa. Ele foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Investigado por estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte é preso em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Um homem de 66 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte, foi preso em João Pessoa nesse domingo (17). O idoso estava foragido na Paraíba.
O crime aconteceu em julho deste ano, quando câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Parnamirim (RN) registraram o abuso praticado pelo suspeito contra uma criança de sete anos.
O homem foi localizado e preso no bairro Paratibe, zona sul de João Pessoa. Ele foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Investigado por estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte é preso em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.