Investigado por estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte é preso em João Pessoa

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um homem de 66 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável no Rio Grande do Norte, foi preso em João Pessoa nesse domingo (17). O idoso estava foragido na Paraíba.

O crime aconteceu em julho deste ano, quando câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Parnamirim (RN) registraram o abuso praticado pelo suspeito contra uma criança de sete anos.

O homem foi localizado e preso no bairro Paratibe, zona sul de João Pessoa. Ele foi encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça.

