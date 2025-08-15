Investigados por estupro e homicídio são alvos de operação em 16 cidades da Paraíba A Polícia Militar deflagrou uma operação na madrugada dessa sexta-feira (15) para cumprir 37 mandados de prisão em cidades da Região...

(Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar deflagrou uma operação na madrugada dessa sexta-feira (15) para cumprir 37 mandados de prisão em cidades da Região Metropolitana de João Pessoa, no Agreste e também no Sertão Paraibano. Os alvos são investigados por estupro, homicídios e outros crimes.

Entre os mandados, 15 são na Capital paraibana. De acordo com a PM, todos os alvos possuem antecedentes criminais, e boa parte utiliza tornozeleira eletrônica.

No total, os mandados são cumpridos em João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Lagoa Seca, Campina Grande, Areia, Esperança, Patos, Cajazeiras, Sousa, Catolé do Rocha, Aguiar, Tavares, Guarabira, Juripiranga e Dona Inês.

Até o momento da publicação desta matéria, dez suspeitos já foram presos na Capital, e uma arma de fogo artesanal foi apreendida.

