IPVA 2025: prazo para pagamento com desconto encerra nesta sexta-feira (29) Os proprietários de veículos de placa com final 8 devem realizar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores...

Foto: Arquivo Jornal Correio da Paraíba

Os proprietários de veículos de placa com final 8 devem realizar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) até esta sexta-feira (29), para garantir o desconto de 10% no tributo, na modalidade de cota única à vista.

Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas desta vez sem o desconto:

Parcelamento em três vezes, sendo a primeira com vencimento também até esta sexta-feira;

Pagamento total do IPVA, sem desconto, que deve ser pago até o dia 31 de outubro

Para quem parcelou o IPVA dos veículos com finais de placas 6 e 7, também vencerá nesta sexta-feira a 3ª e última parcela da placa com final 6 e a 2ª parcela com final de placa 7.

Para emitir o boleto do IPVA, o proprietário precisa ter dados como CPF ou CNPJ (Pessoa Jurídica); número da placa do veículo e do Renavam.

Formas de pagamento

Para pagar no Pix, basta o contribuinte, no ato de emitir a guia, fazer a escolha pela modalidade no lado superior da guia à direita.

Já as agências bancárias oficiais do pagamento do IPVA são Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e a Caixa Econômica Federal.

Veículos com isenções automáticas

Veículos acima de 15 anos;

Motocicletas de até 170 cilindradas;

Carros elétricos.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post IPVA 2025: prazo para pagamento com desconto encerra nesta sexta-feira (29) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.