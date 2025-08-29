IPVA 2025: prazo para pagamento com desconto encerra nesta sexta-feira (29)
Os proprietários de veículos de placa com final 8 devem realizar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) até esta sexta-feira (29), para garantir o desconto de 10% no tributo, na modalidade de cota única à vista. Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas desta vez sem o desconto: Para quem parcelou o IPVA dos veículos com finais de placas 6 e 7, também vencerá nesta sexta-feira a 3ª e última parcela da placa com final 6 e a 2ª parcela com final de placa 7. Para emitir o boleto do IPVA, o proprietário precisa ter dados como CPF ou CNPJ (Pessoa Jurídica); número da placa do veículo e do Renavam.
Os proprietários de veículos de placa com final 8 devem realizar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) até esta sexta-feira (29), para garantir o desconto de 10% no tributo, na modalidade de cota única à vista.
Os contribuintes têm ainda outras duas opções para pagamento do tributo, mas desta vez sem o desconto:
Para quem parcelou o IPVA dos veículos com finais de placas 6 e 7, também vencerá nesta sexta-feira a 3ª e última parcela da placa com final 6 e a 2ª parcela com final de placa 7.
Para emitir o boleto do IPVA, o proprietário precisa ter dados como CPF ou CNPJ (Pessoa Jurídica); número da placa do veículo e do Renavam.
