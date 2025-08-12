João Azevêdo diz que secretários devem desincompatibilizar “um pouco antes” do prazo oficial
O post João Azevêdo diz que secretários devem desincompatibilizar “um pouco antes” do prazo oficial apareceu primeiro em Portal Correio...
O post João Azevêdo diz que secretários devem desincompatibilizar “um pouco antes” do prazo oficial apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
O post João Azevêdo diz que secretários devem desincompatibilizar “um pouco antes” do prazo oficial apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.