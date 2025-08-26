João Azevêdo recebe alta após boa evolução no pós-operatório, afirma médico O governador da Paraíba, João Azevêdo, recebeu alta hospitalar na noite dessa segunda-feira (25), após passar por uma cirurgia para...

João Azevêdo (Foto: Divulgação)

O governador da Paraíba, João Azevêdo, recebeu alta hospitalar na noite dessa segunda-feira (25), após passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Ele estava internado desde domingo (25), quando foi internado após passar mal e sentir fortes dores abdominais.

Em entrevista à Rádio Correio, o médico Fulvio Petrucci, que faz parte da equipe que acompanhou o gestor, afirmou que o governador não sentia mais dores e foi liberado após passar por exames que constataram uma boa evolução em sua saúde.

O chefe do Executivo já está em casa e foi orientado a permanecer em repouso e sem receber visitas, apenas atendimentos médicos domiciliares. Ainda de acordo com o médico, a expectativa é que, na próxima semana, João Azevêdo já retorne as atividades normais.

