João Pessoa divulga calendário de pagamento dos servidores municipais de agosto

(Prefeitura Municipal de João Pessoa/Divulgação)

A Prefeitura de João Pessoa anunciou nesta terça-feira (26), o calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês de agosto.

De acordo com as secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin), os aposentados, pensionistas e reformados recebem os salários na próxima quinta-feira (28). Já os servidores da ativa, comissionados e prestadores de serviço terão o pagamento creditado na sexta-feira (29).

Calendário de pagamento

28 de agosto: aposentados, pensionistas e reformados

29 de agosto: servidores ativos, comissionados e prestadores de serviço

