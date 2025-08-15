João Pessoa e mais 12 cidades recebem novo alerta para grande perigo de chuvas Cerca de 13 municípios no Litoral da Paraíba receberam um alerta vermelho do Inmet para grande perigo de chuvas, na manhã desta sexta...

Na imagem, chuvas em João Pessoa (Foto: Reprodução/TV Correio)

Cerca de 13 municípios no Litoral da Paraíba receberam um alerta vermelho do Inmet para grande perigo de chuvas, na manhã desta sexta-feira (15). Outras cidades da Paraíba também estão sob alerta de temporais, clique aqui e confira a lista completa.

As chuvas podem atingir até 100 mm/dia. O Inmet também indica que há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

O Inmet orienta:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista das cidades afetadas:

Alhandra Baía da Traição Bayeux Cabedelo Conde João Pessoa Lucena Mamanguape Marcação Mataraca Pitimbu Rio Tinto Santa Rita

