João Pessoa lança edital com bolsas de intercâmbio para o Reino Unido e Canadá A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), lançou um edital com 100 bolsas para estudantes... Portal Correio|Do R7 05/09/2025 - 08h16 (Atualizado em 05/09/2025 - 08h16 )

(Foto: DIvulgação/Secom-JP) A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), lançou um edital com 100 bolsas para estudantes e professores de língua inglesa da rede municipal, para participar do ‘Programa de Intercâmbio Intercultural João Pessoa no Mundo’. Governo libera nomeação de aprovados no CNU e contratações temporárias As bolsas ofertam viagens para o Reino Unido e o Canadá. Do total de vagas, 84 são destinadas para estudantes e 16 são para professores efetivos. As inscrições já estão abertas até o dia 10 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, utilizando e-mail institucional. Os cursos terão duração de três semanas e serão realizados em instituições internacionais de referência, no formato de summer school (cursos intensivos de imersão linguística e cultural). Além das aulas, os participantes vivenciarão outras atividades culturais, pedagógicas e sociais complementares, para enriquecer a experiência de imersão linguística e intercultural. Os 42 primeiros estudantes classificados e os oito primeiros professores de língua inglesa participarão do intercâmbio na Inglaterra durante três semanas, no mês de novembro de 2025. Já os demais classificados (42 estudantes e 8 professores) integrarão o grupo com destino ao Canadá, durante três semanas, no mês de abril de 2026. O processo seletivo será composto por duas etapas: a primeira, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda, de caráter exclusivamente classificatório. Em ambas as fases, será obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto. Requisitos O intercâmbio é voltado para estudantes do 8º ano. Para se inscrever, o aluno precisa ter idade mínima de 13 anos completos até a data da inscrição; média parcial anual igual ou superior a 8,0 em língua portuguesa e língua inglesa e igual ou superior a 7,0 em matemática; frequência mínima de 90% nas aulas até a data da seleção, entre outros requisitos. Já os professores precisam comprovar atuação ativa e assídua nos últimos 12 meses; ter no mínimo três anos completos de exercício na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa; assegurar, mediante autodeclaração, não ter participado de programas de intercâmbio internacional financiado por instituições públicas brasileiras nos últimos três anos, entre outros requisitos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa lança edital com bolsas de intercâmbio para o Reino Unido e Canadá apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.