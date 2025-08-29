João Pessoa lança projeto de cidade inteligente e inaugura sede da Inovatec-JP A capital paraibana dá mais um passo rumo à modernização e ao desenvolvimento sustentável. Nesta sexta-feira (29), será lançado o projeto... Portal Correio|Do R7 29/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h57 ) twitter

A capital paraibana dá mais um passo rumo à modernização e ao desenvolvimento sustentável. Nesta sexta-feira (29), será lançado o projeto ‘João Pessoa Smart City’, iniciativa que pretende projetar a cidade no cenário nacional e internacional como referência em cidades inteligentes. O anúncio acontece durante a inauguração da nova sede da Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec-JP), no Centro. Segundo o diretor-presidente da agência, Edvaldo Vasconcelos Filho, o projeto marca o início de uma nova fase para a cidade. “Estamos inaugurando um novo capítulo na história de João Pessoa. A Inovatec-JP será o coração da transformação digital da nossa cidade, preparando o presente e o futuro com inovação, tecnologia e qualidade de vida para as pessoas”, afirmou. Entre as primeiras ações do programa estão a implementação de plataformas digitais de gestão pública, o uso de sensores inteligentes para monitoramento urbano e a criação de projetos-piloto de inovação voltados à qualidade de vida da população. Criada para fomentar o desenvolvimento tecnológico, a Inovatec-JP atua como uma ponte entre academia, governo e empresas, estimulando a integração de setores e o fortalecimento do ecossistema de inovação local. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa lança projeto de cidade inteligente e inaugura sede da Inovatec-JP apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.