31/07/2025 - 14h37

Na próxima terça-feira (5), data em que João Pessoa completa 440 anos, a TV Correio/RECORD celebra o aniversário da capital paraibana com uma programação especial recheada de conteúdo local e ações de gentileza urbana, dentro do projeto João Pessoa Linda de Viver. Desde as primeiras horas do dia, o telespectador é convidado a viver essa homenagem: o Correio Manhã abre a programação direto do Lovina Seixas, destacando as potencialidades turísticas da cidade. Em seguida, o Mulher D+, com Bruna Borges, embarca pelas belezas naturais da capital, levando o público a um passeio especial por João Pessoa. À noite, o Jornal da Correio renova sua tradição de sair dos estúdios e será exibido, ao vivo, diretamente da Festa das Neves, na orla da capital. A comemoração também ganha um gesto concreto: mais uma ação de gentileza urbana será realizada em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. Neste ano, o Parque Parahyba I ganha uma nova geladeiroteca, um ponto permanente de doação e troca de livros. A iniciativa é uma realização da TV Correio, representando o Sistema Correio e o Instituto Solidariedade, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também promoveu a revitalização do entorno. Um gesto simbólico que reforça a ideia de que, no coração da cidade, há sempre espaço para novas histórias. Toda a programação pode ser acompanhada em tempo real também pelo canal oficial da TV Correio no YouTube, que já conta com mais de 500 mil inscritos. O post ‘João Pessoa Linda de Viver’: TV Correio exibe programação especial pelo aniversário da capital apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.