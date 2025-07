João Pessoa recebe a turnê “Dois Cantos”, da banda Vanguart A turnê “Dois Cantos”, da banda Vanguart, chega à capital paraibana no dia 17 de agosto para uma apresentação única e intimista na... Portal Correio|Do R7 29/07/2025 - 04h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 04h17 ) twitter

A turnê “Dois Cantos”, da banda Vanguart, chega à capital paraibana no dia 17 de agosto para uma apresentação única e intimista na Sala de Concerto Maestro José Siqueira, a partir das 19h. João Pessoa entra na rota nordestina do grupo, que celebra mais de 20 anos de trajetória em um espetáculo acústico repleto de poesia e emoção. Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln conduzem o público por um repertório que valoriza a essência das composições da banda, revezando-se entre voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano. Clássicos como Semáforo, Oceano Rubi, Meu Sol e Demorou pra Ser ganham novos contornos em interpretações que colocam a palavra no centro da experiência. “Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, diz Hélio. “A existência dessas músicas se confunde com a nossa própria, e sentir que o público as reverbera com tanta intensidade é de uma grandeza imensurável”, completa Reginaldo. Os ingressos já estão disponíveis no link do perfil do instagram da @acenaprodu e no Sympla Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa recebe a turnê “Dois Cantos”, da banda Vanguart apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.