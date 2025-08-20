João Pessoa será a primeira cidade do mundo a receber plataforma que reúne pessoas, empresas e oportunidades João Pessoa será a primeira cidade a implantar totalmente o HubFinder, um aplicativo que reúne em um só lugar empresas, comércio, bares... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h39 ) twitter

João Pessoa será a primeira cidade a implantar totalmente o HubFinder, um aplicativo que reúne em um só lugar empresas, comércio, bares, restaurantes, serviços, turismo, eventos e muito mais. O app gratuito foi criado na capital paraibana durante a pandemia e tem como objetivo facilitar o acesso a tudo ao redor do usuário. O projeto já recebeu reconhecimento nacional e internacional. Foi selecionado pelo programa Inovabra e faz parte do grupo de startups apoiadas por um dos maiores bancos do mundo. Recentemente, também recebeu aporte de investidor-anjo. A tecnologia do aplicativo, integrada com APIs do Google, garante velocidade, segurança e precisão no tratamento de dados. Com João Pessoa como cidade-piloto, a expectativa é expandir o modelo para todo o Brasil e, depois, para outros países. O app está disponível para download em smartphones iOS e Android. Mais visibilidade para pequenos negócios Micro e pequenos empreendedores podem se cadastrar gratuitamente e aumentar sua presença e vendas. Segundo o Sebrae-PB, nos primeiros meses de 2025 a Paraíba registrou mais de 14 mil novos negócios, um aumento de 56,8% em relação ao mesmo período de 2024. Com alcance amplo e tecnologia avançada, o HubFinder ajuda empresas de todos os portes a chegar a novos clientes de forma prática. “O HubFinder é uma oportunidade para que o seu negócio apareça e cresça no mercado digital, sem custos”, afirma Anderson Martin, CEO e fundador da plataforma. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil O post João Pessoa será a primeira cidade do mundo a receber plataforma que reúne pessoas, empresas e oportunidades apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.