João Pessoa tem dois presos em ação contra organização que falsificava anabolizantes e emagrecedores Dois homens foram presos na Paraíba durante uma operação nacional que mira uma organização criminosa especializada na falsificação... Portal Correio|Do R7 05/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h57 )

(Foto: Divulgação/ PCPB) Dois homens foram presos na Paraíba durante uma operação nacional que mira uma organização criminosa especializada na falsificação e comercialização ilegal de medicamentos anabolizantes e emagrecedores. A ação, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), cumpre 85 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão em 12 estados do país. Na Paraíba, as prisões ocorreram nos bairros do Planalto da Boa Esperança e de Gramame, em João Pessoa. Os suspeitos fazem parte de um esquema que, segundo as investigações, movimentou cerca de R$ 25 milhões nos últimos cinco anos. A base da quadrilha estava em São Paulo, onde uma empresa clandestina produzia os medicamentos sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os produtos eram vendidos diretamente a pessoas físicas, sem qualquer exigência de receita médica. As investigações, iniciadas há cerca de um ano por agentes da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), identificaram a atuação da organização criminosa em todo o país. O grupo utilizava estruturas laboratoriais improvisadas para fabricar os medicamentos, com riscos à saúde pública. Além da Paraíba e de São Paulo, os mandados estão sendo cumpridos em outros 10 estados, em uma das maiores ofensivas recentes contra crimes relacionados à saúde e ao comércio ilegal de medicamentos no Brasil.