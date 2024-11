João Pessoa terá ônibus gratuito para os candidatos do Enem 2024 Os candidatos que forem fazer o Exame do Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 terão direito ao passe livre nos ônibus do transporte... Portal Correio|Do R7 03/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 09h28 ) twitter

Os candidatos que forem fazer o Exame do Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 terão direito ao passe livre nos ônibus do transporte público de João Pessoa. O benefício será válido nos dois próximos domingos em que serão aplicadas as provas, nos dias 03 e 10 de novembro. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), para ter acesso à gratuidade, os estudantes deverão apresentar o cartão de confirmação do Enem 2024, documento que comprova a inscrição no exame e contém as informações pessoais, como nome, CPF e número de inscrição, além de um documento com foto. Segundo dados do Painel Enem, divulgado pelo Ministério da Educação, a capital paraibana registrou 30.957 pessoas inscritas no exame Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa terá ônibus gratuito para os candidatos do Enem 2024 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.