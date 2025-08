Jovem de 20 anos é morto com 10 tiros na Grande João Pessoa Um jovem de 20 anos foi assassinado com cerca de 10 tiros na noite dessa sexta-feira (2). O caso aconteceu no distrito de Várzea Nova... Portal Correio|Do R7 02/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 20 anos foi assassinado com cerca de 10 tiros na noite dessa sexta-feira (2). O caso aconteceu no distrito de Várzea Nova, em Santa Rita. A vítima morreu ainda no local. O rapaz foi identificado como Kauanderson Cassiano. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava caminhando por uma rua do bairro quando foi surpreendida. Segundo informações repassadas ao delegado Thiago Cavalcanti, ele foi alvejado por, pelo menos, dois indivíduos. Kauanderson teria sido atingido por disparos de armas de calibre 9mm e 380. A perícia esteve local e analisou que o jovem foi atingido por cerca de 10 disparos, sendo que a maioria atingiu as costas. Ainda de acordo com o delegado, a vítima, nas primeiras investigações levantadas, não tem passagens pela polícia. Segundo os próprios familiares, ele era usuário de entorpecentes. Sendo assim, a linha de investigação apontada pela polícia é a de que, possivelmente, o crime tenha ligação com o tráfico de drogas ou, também, com facções criminosas. Os suspeitos fugiram do local e a polícia segue investigando o ocorrido. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Jovem de 20 anos é morto com 10 tiros na Grande João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.