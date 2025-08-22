Jovem de 23 anos morre em acidente de moto em João Pessoa Uma jovem de 23 anos morreu na noite de quinta-feira (22), após sofrer um acidente de moto no bairro Valentina de Figueiredo, zona...

(Foto: Divulgação/PMPB)

Uma jovem de 23 anos morreu na noite de quinta-feira (22), após sofrer um acidente de moto no bairro Valentina de Figueiredo, zona sul da Capital. Com o acidente, o condutor da moto e noivo da vítima, também ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o casal estava na motocicleta, e ao tentarem fazer uma ultrapassagem, colidiram contra um bloco de contenção. Eles perderam o controle e caíram no asfalto.

Com o impacto, a jovem identificada como Camila Nascimento Lucena, não resistiu aos ferimentos e faleceu na hora. O homem sofreu poucos ferimentos e já recebeu atendimento médico.

