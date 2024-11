Jovem de 24 anos é morto a tiros em João Pessoa Um jovem de 24 aos foi morto a tiros na noite de terça-feira (16), no bairro do Rangel, em João Pessoa. De acordo com testemunhas,...

Portal Correio|Do R7 16/10/2024 - 07h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 07h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share