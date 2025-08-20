Jovem é baleado por suspeitos após ter apartamento invadido em Mandacaru Um jovem de 18 anos foi vítima de pelo menos dois disparos de arma de fogo após ter o apartamento invadido na noite de terça-feira (...

(Foto: Divulgação/PM)

Um jovem de 18 anos foi vítima de pelo menos dois disparos de arma de fogo após ter o apartamento invadido na noite de terça-feira (20), no bairro Mandacaru, em João Pessoa.

De acordo com o relato da própria vítima, um grupo de cinco suspeitos invadiu o prédio residencial e adentraram no apartamento perguntando se o rapaz era morador do bairro dos Ipês. Antes que o jovem pudesse ter alguma reação, os suspeitos atiraram contra ele.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar os primeiros socorros. O homem, que foi atingido no rosto e no tórax, foi conduzido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimentos cirúrgicos, e segue internado com o quadro clínico grave.

