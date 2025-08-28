Jovem é presa suspeita de planejar morte dos pais, dos avós e ataque em escola na Paraíba Uma jovem foi presa na noite de quarta-feira (28), suspeita de planejar a morte dos próprios pais, dos avós e atacar a escola onde... Portal Correio|Do R7 28/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h57 ) twitter

Material apreendido na residência da jovem (Imagem: PCPB) Uma jovem foi presa na noite de quarta-feira (28), suspeita de planejar a morte dos próprios pais, dos avós e atacar a escola onde havia estudado, em Mamanguape, Litoral Norte. A Polícia Civil teve conhecimento do caso após uma denúncia através do 197, informando o plano da mulher. Com as investigações, equipes policiais foram até à residência da jovem. Durante as declarações, a suspeita confessou o plano e chegou a ameaçar novamente os pais, mesmo diante da presença policial. Na casa da jovem foram apreendidos aparelhos eletrônicos, uma faca, uma balança e luvas que seriam utilizadas na execução dos crimes. Também foi constatado que a suspeita mantinha um fã-clube dedicado a um autor de crime semelhante ocorrido em São Paulo no ano de 2024. Segundo as investigações, o planejamento incluía o homicídio dos pais, o assassinato dos avós com a espingarda pertencente ao avô e, em seguida, um ataque armado na escola onde estudava. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de ameaça no âmbito familiar, e conduzida para a Delegacia Civil de Mamanguape, onde permanece custodiada e à disposição da Justiça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Jovem é presa suspeita de planejar morte dos pais, dos avós e ataque em escola na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.