Jovem é suspeito de armazenar conteúdos de pornografia infantil e zoofilia em Caaporã Um jovem de 21 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil suspeito de armazenar pornografia infantil na cidade de Caaporã, Litoral...

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um jovem de 21 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil suspeito de armazenar pornografia infantil na cidade de Caaporã, Litoral Sul da Paraíba. A ação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (19).

Foi dado um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do jovem, onde policiais recolheram dispositivos eletrônicos que seriam utilizados na prática do crime.

De acordo com o delegado João Ricardo, os vídeos consumidos pelo suspeito envolviam crianças, adolescentes e até mesmo animais. Ainda segundo o delegado, o homem foi pego de surpresa, porque não imaginava que seria investigado por tais práticas.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Jovem é suspeito de armazenar conteúdos de pornografia infantil e zoofilia em Caaporã apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.