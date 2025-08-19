Jovem é suspeito de armazenar conteúdos de pornografia infantil e zoofilia em Caaporã
Um jovem de 21 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil suspeito de armazenar pornografia infantil na cidade de Caaporã, Litoral...
Um jovem de 21 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil suspeito de armazenar pornografia infantil na cidade de Caaporã, Litoral Sul da Paraíba. A ação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (19). Foi dado um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do jovem, onde policiais recolheram dispositivos eletrônicos que seriam utilizados na prática do crime. De acordo com o delegado João Ricardo, os vídeos consumidos pelo suspeito envolviam crianças, adolescentes e até mesmo animais. Ainda segundo o delegado, o homem foi pego de surpresa, porque não imaginava que seria investigado por tais práticas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Jovem é suspeito de armazenar conteúdos de pornografia infantil e zoofilia em Caaporã apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Um jovem de 21 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil suspeito de armazenar pornografia infantil na cidade de Caaporã, Litoral Sul da Paraíba. A ação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (19).
Foi dado um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do jovem, onde policiais recolheram dispositivos eletrônicos que seriam utilizados na prática do crime.
De acordo com o delegado João Ricardo, os vídeos consumidos pelo suspeito envolviam crianças, adolescentes e até mesmo animais. Ainda segundo o delegado, o homem foi pego de surpresa, porque não imaginava que seria investigado por tais práticas.
