Justiça concede liberdade provisória a empresário preso por violência doméstica em João Pessoa A Justiça da Paraíba concedeu, nesta quinta-feira (28), liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica ao empresário preso...

(Foto: Reprodução/TV Correio)

A Justiça da Paraíba concedeu, nesta quinta-feira (28), liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica ao empresário preso em flagrante por agredir a companheira em um prédio de João Pessoa.

O homem, que já tinha um registro de violência doméstica no início deste ano, passou por audiência de custódia e agora responderá ao processo em liberdade.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que ele agride a mulher no hall de entrada e, em seguida, foge do local. Após isso, ele foi localizado em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Recife, enquanto dirigia uma caminhonete.

De acordo com a vítima, as agressões eram frequentes. A Justiça também determinou uma medida protetiva em favor da mulher.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Justiça concede liberdade provisória a empresário preso por violência doméstica em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.