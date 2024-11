Justiça determina a prisão do pediatra Fernando Cunha Lima A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) determinou a prisão preventiva do médico pediatra Fernando Cunha Lima, investigado... Portal Correio|Do R7 05/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h09 ) twitter

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: Reprodução) A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) determinou a prisão preventiva do médico pediatra Fernando Cunha Lima, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A decisão foi confirmada nesta terça-feira (05) e acatou um pedido do Ministério Público da Paraíba. Em outras cinco oportunidades, o TJPB havia negado o pedido de prisão preventiva contra o pediatra. Agora, depois das análises de todos os documentos do processo, os desembargadores decidiram pela detenção imediata do investigado. A qualquer momento, o médico pode ser notificado da prisão e encaminhado ao presídio. O relator do processo, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, ele afirmou que Fernando Cunha Lima usava da confiança que era depositada por pacientes, familiares e pela sociedade para cometer os crimes. O magistrado ainda apontou os riscos de o médico ficar livre, destacando que somente a prisão seria uma forma de evitar que o pediatra praticasse novos crimes. Ainda durante a justificativa da sua decisão, o desembargador alegou que a idade de Fernando Cunha Lima também não é um impedimento para a sua prisão. O médico tem 81 anos. "A idade não é uma carta branca para estar imune diante da lei, não pode e não deve. O perfil do acusado não mudou. A idade não deve servir como indulgência", relatou o magistrado. A defesa do pediatra Fernando Cunha Lima ainda não se pronunciou sobre o pedido de prisão do pediatra. Denúncias O inquérito policial aponta uma padronização na forma do médico agir para praticar os abusos. Diversas denúncias evidenciaram que Fernando Cunha Lima tinha o hábito de entregar a recita médica no inicio da consulta. De acordo com os pais das crianças, a letra do pediatra é muito difícil de ler, e enquanto eles estariam tentando ler a receita, supostamente aconteciam os abusos. Outra mãe relatou que o médico agia com brincadeiras para trazer mais confiabilidade para os pais e para as crianças. Essa mãe, também em entrevista, afirmou que por se tratar de médico ia criando confiança, apesar dos comportamentos estranhos "Mas depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que a minha filha sempre se contraía todas as vezes que ele ia examiná-la", afirmou. Sobre o caso O caso veio à tona, após a mãe de uma criança de nove anos denunciar o crime de abuso sexual praticado contra a filha. Após essa denúncia, diversas famílias também prestaram depoimento contra o pediatra. Uma das denúncias, foi feita pela própria sobrinha do médico, Gabriela Cunha Lima, que afirmou em entrevista à TV Correio, que sofreu abuso do tio há mais de 30 anos. Ela contou, em detalhes, que o caso aconteceu quando eles estavam na casa de praia do tio, no ano de 1991.