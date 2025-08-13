Justiça determina apreensão de celulares e outros equipamentos do influenciador Hytalo Santos Uma nova decisão, expedida nesta quarta-feira (13) pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet, autorizou...

Uma nova decisão, expedida nesta quarta-feira (13) pelo juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet, autorizou um mandado de busca e apreensão nas residências ligadas ao influenciador Hytalo Santos.

A medida permite a apreensão de celulares, computadores e outros equipamentos que foram usados nas gravações de conteúdo do influenciador, os quais deverão ser encaminhados às autoridades policiais para a realização das análises periciais para extrair todos os dados.

O juiz também enviou uma comunicação a todas as plataformas digitais envolvidas, determinando a remoção dos conteúdos publicados em que apareçam crianças ou adolescentes. Além disso, ele pede o afastamento dos adolescentes do convívio com o influenciador e de seus responsáveis legais, devendo ser solicitada a intervenção do Conselho Tutelar.

De acordo com a decisão, a urgência se dá pela necessidade de tirar os menores de situação de risco e de vulnerabilidade em que estão submetidos e manter todos em segurança.

Por fim, o magistrado também determinou a suspensão de todas as contas que Hytalo Santos possui nas redes sociais, como Youtube, Instagram e TikTok.

