Justiça proíbe Meta de usar dados do WhatsApp para direcionar anúncios em Instagram e Facebook O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu nesta quarta-feira (14), que a Meta use os dados não criptografados dos usuários... Portal Correio|Do R7 14/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-