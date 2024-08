Justiça suspende cobrança retroativa de ICMS sobre energia solar O juiz da 4ª Vara Cível de João Pessoa, José Célio de Lacerda Sá, decidiu nesta segunda-feira (12/08) a favor do Ministério Público... Portal Correio|Do R7 13/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-