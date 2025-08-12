Justiça suspende perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos A Justiça de Bayeux, em caráter liminar, suspendeu todos os perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos. Ele é investigado... Portal Correio|Do R7 12/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h17 ) twitter

Influenciador paraibano tem mais de 17 mi de seguidores nas redes sociais (Imagem: Divulgação / Instagram de Hytalo Santos) A Justiça de Bayeux, em caráter liminar, suspendeu todos os perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos. Ele é investigado após ser denunciado por explorar menores de idade na produção de seus conteúdos para redes sociais. Além disso, a decisão judicial, que atendeu a um pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB), também determina a interrupção da monetização dos perfis, assim como o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele e a proibição de qualquer tipo de contato com os menores, a partir de agora. Outro documento estabelece um prazo de 48 horas para que a Lotep suspenda a autorização concedida à empresa “Fartura premiações”, divulgada pelo canal do influenciador Hytalo dos Santos. O órgão recomenda, ainda, que mantenha a suspensão até a conclusão da Ação Civil Pública contra o investigado, ou até que as condutas irregulares sejam encerradas e os direitos de crianças e adolescentes envolvidos sejam protegidos. Além desses procedimentos que tramitam no âmbito do Ministério Público, há um inquérito policial requisitado pela instituição para que sejam apuradas as condutas do investigado na área criminal. Posteriormente, o MPPB deverá receber o resultado desse inquérito para avaliar se há elementos para uma eventual denúncia do investigado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Justiça suspende perfis nas redes sociais do influenciador Hytalo Santos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.