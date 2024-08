Kanye West estaria viciado em anestésicos, diz ex-funcionário Polêmico e ex de Kim Kardashian, Kanye West está novamente nos holofotes após a revelação de um ex-funcionário. As informações são... Portal Correio|Do R7 09/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-