Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Katy Perry pede justiça em disputa sobre mansão de US$ 15 milhões com Orlando Bloom

O post Katy Perry pede justiça em disputa sobre mansão de US$ 15 milhões com Orlando Bloom apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

O post Katy Perry pede justiça em disputa sobre mansão de US$ 15 milhões com Orlando Bloom apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.