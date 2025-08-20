Lei batiza de ‘Governador José Maranhão’ a Ponte do Futuro, que ligará Cabedelo-Lucena
O Governo da Paraíba sancionou uma lei que denomina de “Ponte do Futuro – Governador José Targino Maranhão” a obra que vai interligar os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa. O acesso à ponte, para quem sai de Cabedelo, será feito no km 9,64 da BR-230, no bairro de Intermares, próximo ao início do Viaduto de Intermares, no sentido João Pessoa–Cabedelo. Nesse ponto, será construído um viaduto de 40 metros, que passará sobre a linha férrea. Com 2 quilômetros de extensão, a ponte contará com ciclovia, calçadão e um mirante para contemplação do pôr do sol no Jacaré. O projeto prevê ainda a passagem sobre o Rio Paraíba em dois trechos: primeiro de Cabedelo até a Ilha Stuart, em Santa Rita, e depois da ilha até a PB-011, próximo ao acesso ao Forte Velho, também em Santa Rita. A sanção foi assinada pelo governador João Azevêdo, nesta terça-feira (19), em homenagem ao ex-governador José Maranhão, que ao longo da carreira política foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador da Paraíba em três mandatos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Lei batiza de ‘Governador José Maranhão’ a Ponte do Futuro, que ligará Cabedelo-Lucena apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
