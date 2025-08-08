Lenda do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8) aos 66 anos. A informação foi confirmada pela RECORD. O artista era considerado um dos nomes... Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h37 ) twitter

Arlindo Cruz (Foto: Reprodução) Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8) aos 66 anos. A informação foi confirmada pela RECORD. O artista era considerado um dos nomes mais influentes no mundo do samba. Em 2017, o sambista sofreu um AVC (Acidente vascular cerebral) hemorrágico e passou 15 meses internado. Fora dos palcos, ele se recuperava das sequelas desde então. Ainda não informações sobre o velório e o sepultamento do corpo do cantor. Carreira Arlindo Cruz teve o primeiro contato com a música ainda criança, quando o pai Arlindão deu a ele um cavaquinho. Na adolescência, passou a fazer aulas de violão clássico e solfejo, e começou a trabalhar como músico profissional. Foi aí que conheceu Candeia, com quem gravou os primeiros discos. Aos 15 anos, os rumos do cantor mudaram: ele foi estudar aeronáutica na escola preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais. Apesar da correria do dia a dia, não deixou a música de lado: nas horas vagas, compunha canções, e até chegou a ganhar festivais na cidade e em Poços de Caldas, também em Minas. A escola chegou ao fim, mas a música continuava firme e forte no dia a dia do artista: passou a frequentar a roda de samba do Cacique de Ramos, onde conheceu ídolos do samba como Jorge Aragão e Beth Carvalho, e principiantes geniais como Zeca Pagodinho. No primeiro ano como participante da roda, já tinha 12 músicas gravadas por artistas renomados. Em 1981, entrou no grupo Fundo de Quintal, onde estourou com clássicos como Bagaço da Laranja e Só Pra Contrariar. Após 12 anos no grupo, decidiu seguir em dupla com o artista Sombrinha. Arlindo Cruz seguia em carreira solo, e participou de shows ao lado do filho, Arlindinho. Ao longo da carreira, Arlindo registrou 773 obras musicais e 1828 gravações cadastradas. No dia 17 de março de 2017, Arlindo se preparava para viajar a São Paulo, onde faria um show na cidade de Osasco, com seu filho, no projeto 2 Arlindos. A viagem, no entanto, precisou ser cancelada quando o músico começou a se sentir mal e acabou por sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, e o deixou em coma induzido por duas semanas. Arlindo nunca mais subiu em um palco, teve o lado esquerdo do corpo paralisado e perdeu cerca de 30 kg. Desde então, o músico lutava para se recuperar das sequelas causadas pelo problema de saúde. O músico deixa a mulher, Babi Cruz, e dois filhos, Arlindinho e Flora Cruz. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Lenda do samba, Arlindo Cruz morre aos 66 anos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.