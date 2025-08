Lenine e Orquestra Sinfônica da Paraíba se apresentam nesta segunda em homenagem aos 440 anos de João Pessoa A capital paraibana será palco, nesta segunda-feira (4), de um encontro inédito entre o cantor e compositor Lenine e a Orquestra Sinfônica... Portal Correio|Do R7 04/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h57 ) twitter

Lenine (Foto: Divulgação) A capital paraibana será palco, nesta segunda-feira (4), de um encontro inédito entre o cantor e compositor Lenine e a Orquestra Sinfônica da Paraíba. O show faz parte das comemorações pelos 440 anos de João Pessoa e acontece a partir das 20h30, na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego. A entrada é gratuita. Antes da apresentação principal, o público poderá aproveitar uma feirinha cultural, que começa às 18h no mesmo local, reunindo gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa. A iniciativa tem apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), responsável pela organização do evento. Quem quiser assistir ao concerto de perto pode participar da campanha solidária promovida pela produção, doando 1kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a instituições beneficentes. A regência do espetáculo ficará por conta do maestro Gustavo de Paco de Gea, que comandará a fusão entre os arranjos sinfônicos e as composições de Lenine. A apresentação desta noite segue a tradição de celebrações com grandes nomes da música brasileira. Em anos anteriores, o aniversário de João Pessoa já contou com shows de Zé Ramalho, Zélia Duncan, Chico César, Paralamas do Sucesso, Santanna, Lucy Alves, entre outros. O post Lenine e Orquestra Sinfônica da Paraíba se apresentam nesta segunda em homenagem aos 440 anos de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.