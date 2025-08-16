Litoral da Paraíba tem quatro trechos de mar impróprios para banho; veja lista A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho, conforme o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração... Portal Correio|Do R7 16/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 07h17 ) twitter

Sudema afirma que faz monitoramento constante na PB (Foto: Portal Correio/Arquivo) A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho, conforme o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu. De acordo com a Sudema, a recomendação aos banhistas é válida até o próximo dia 22 de agosto, data em que deve sair um novo relatório. Locais que banhistas devem evitar: João Pessoa Praia de Jacarapé – Ao final da Rua Manoel Cândido Soares.

Praia de Jacarapé – Ao final da Rua Manoel Cândido Soares. Praia do Arraial – Em frente à desembocadura do Rio Cuiá. Pitimbu Praia de Pitimbu – Ao final da Rua da Paz.

Praia de Pitimbu – Ao final da Rua da Paz. Praia do Maceió – Em frente à desembocadura do riacho do Engenho Velho. O post Litoral da Paraíba tem quatro trechos de mar impróprios para banho; veja lista apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.