Litoral da Paraíba tem quatro trechos de mar impróprios para banho; veja lista

Sudema afirma que faz monitoramento constante na PB (Foto: Portal Correio/Arquivo)

A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho, conforme o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu.

De acordo com a Sudema, a recomendação aos banhistas é válida até o próximo dia 22 de agosto, data em que deve sair um novo relatório.

Locais que banhistas devem evitar:

João Pessoa

  • Praia de Jacarapé – Ao final da Rua Manoel Cândido Soares.
  • Praia do Arraial – Em frente à desembocadura do Rio Cuiá.

Pitimbu

  • Praia de Pitimbu – Ao final da Rua da Paz.
  • Praia do Maceió – Em frente à desembocadura do riacho do Engenho Velho.

