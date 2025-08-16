Litoral da Paraíba tem quatro trechos de mar impróprios para banho; veja lista
A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho, conforme o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu. De acordo com a Sudema, a recomendação aos banhistas é válida até o próximo dia 22 de agosto, data em que deve sair um novo relatório. O post Litoral da Paraíba tem quatro trechos de mar impróprios para banho; veja lista apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Locais que banhistas devem evitar:
João Pessoa
De acordo com a Sudema, a recomendação aos banhistas é válida até o próximo dia 22 de agosto, data em que deve sair um novo relatório.
