Litoral da Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho; veja lista A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho neste fim de semana, conforme divulgou o relatório de balneabilidade da...

A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho neste fim de semana, conforme divulgou o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu.

De acordo com a Sudema, a orientação é que os banhistas evitem entrar na água deste locais. A recomendação é válida até o próximo dia 29 de agosto, data em que deve sair um novo relatório.

Trechos impróprios para banho:

João Pessoa

Manaíra e Tambaú: No final da avenida Ruy Carneiro;

Praia da Penha: em frente à desembocadura do Rio Aratu;

Jacarapé, Arraial Sol: Ao final da rua Manoel Cândido Soares.

Lucena

Costinha: No final da Rua Ubiratan Galvão.



Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Litoral da Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho; veja lista apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.