Litoral da Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho; veja lista
A Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho neste fim de semana, conforme divulgou o relatório de balneabilidade da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os trechos estão em João Pessoa e em Pitimbu. De acordo com a Sudema, a orientação é que os banhistas evitem entrar na água deste locais. A recomendação é válida até o próximo dia 29 de agosto, data em que deve sair um novo relatório. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Litoral da Paraíba tem quatro trechos de praias impróprios para banho; veja lista apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Trechos impróprios para banho:
João Pessoa
Lucena
