Litoral da Paraíba tem três trechos de mar impróprios para banho; confira O litoral da Paraíba apresenta três trechos de mar impróprios para o banho. É o que aponta o mais novo relatório da Superintendência... Portal Correio|Do R7 03/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 03/08/2024 - 10h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-