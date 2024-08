Litoral paraibano está em alerta de ventos costeiros até a próxima sexta-feira (23) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para ventos costeiros no litoral paraibano. O aviso tem validade... Portal Correio|Do R7 21/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-