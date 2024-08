Litro de gasolina pode custar até R$ 6,19 em João Pessoa O litro da gasolina em João Pessoa pode ser encontrado por até R$ 6,190 para pagamento à vista, enquanto o menor preço está por R$... Portal Correio|Do R7 01/08/2024 - 11h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 11h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-