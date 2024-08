Lulu Santos adia shows na Paraíba O cantor e compositor Lulu Santos, de 71 anos, adiou os shows que faria em João Pessoa e Campina Grande, neste fim de semana. De acordo... Portal Correio|Do R7 08/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h36 ) ‌



