Lulu Santos divulga novas datas dos shows na Paraíba; veja Os shows de Lulu Santos na Paraíba foram reagendados e têm novas datas divulgadas. Por meio das redes sociais, o cantor e compositor... Portal Correio|Do R7 13/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-