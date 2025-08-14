Luva de Pedreiro deixa hospital em João Pessoa após sentir desconforto cardíaco
O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, recebeu alta do Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na noite dessa quarta-feira (13). Em vídeo publicado nas redes sociais, o baiano, sempre irreverente, comemorou a notícia de que estava liberado para voltar para casa. Segundo informações apuradas pelo Portal Correio, o influenciador deu entrada na unidade de saúde na terça-feira (12), após sentir um desconforto cardíaco. O hospital, porém, não trouxe detalhes do curto período de internação do influenciador.
