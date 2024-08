Maduro anuncia bloqueio de 10 dias da rede X por incitar guerra civil O presidente da Venezuela Nicolás Maduro anunciou, na quinta-feira (9), que o país deve suspender o funcionamento da rede social X,... Portal Correio|Do R7 09/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-