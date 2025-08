Mais da metade dos paraibanos pretendem presentear os pais, revela Fecomércio Uma pesquisa do Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba (INDEP) da Fecomércio Paraíba, divulgada nesta... Portal Correio|Do R7 01/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 17h17 ) twitter

Informações foram divulgadas pela Fecomércio (Foto: Imagem ilustrativa/Divulgação/Secom-PB) Uma pesquisa do Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Paraíba (INDEP) da Fecomércio Paraíba, divulgada nesta sexta-feira (1º), revelou que 57% dos paraibanos pretendem presentear os pais. De acordo com a “Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Pais”, o número é 0,78% maior que a data celebrada no ano passado. Segundo o estudo, os artigos de vestuário aparecem como os presentes favoritos, citados por 45,71% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os perfumes (23,27%), calçados (9,80%), relógios (7,35%) e eletrodomésticos e eletroeletrônicos (4,49%). Neste último, os destaques ficaram por conta de smartphones (45,45%) e televisores (18,18%). Neste quesito, os respondentes puderam citar mais de um tipo de presente, por isso o somatório ultrapassa 100%. E para esse presente dos pais, os consumidores pretendem gastar, em média, R$215,87, valor superior em 6,6% ao registrado no ano passado. Roupas A pesquisa também perguntou aos pais quais seriam seus presentes preferidos e o item vestuário também foi a principal escolha deles, com 43,01%. Em seguida aparecem os calçados e eletrodomésticos e eletroeletrônicos com 12,90% das citações, cada. Forma de pagamento Já em relação à forma de pagamento, a maioria (54,69%) pretende comprar os presentes à vista. Entre estes, 63,43% vai pagar através do PIX e 24,63% querem fazer o pagamento em espécie. É importante ressaltar que esta escolha está diretamente ligada ao percentual de desconto oferecido pelos empresários. Por outro lado, entre os que vão compra a prazo, 76,58% pretendem dividir o pagamento em até quatro parcelas. Locais preferidos Como nos anos anteriores, os locais das compras mais citados (57,61%) foram as lojas dos shoppings centers. Essa escolha é justificada pelos consumidores devido ao conforto (64,29%), qualidade dos produtos (42,86%) e a variedade dos produtos ofertados pelos shoppings (44,72%). Já 23,87% irão procurar as lojas localizadas no Centro de João Pessoa. Em seguida aparecem as compras realizadas pelo e-commerce com 21,81%. A pesquisa entrevistou 429 consumidores no período de 22 a 28 de julho de 2025. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mais da metade dos paraibanos pretendem presentear os pais, revela Fecomércio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.