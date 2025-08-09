Mais de 20 celulares roubados são recuperados no Agreste da Paraíba
Uma ação da Polícia Militar recuperou 22 celulares de alto valor, além de videogames e outros objetos que haviam sido roubados de um estabelecimento comercial da cidade de Esperança, no Agreste paraibano, na última sexta-feira (8).
Os suspeitos do roubo foram presos em flagrante quando tentavam fugir em um carro logo após o crime.
Ainda durante a abordagem, a PM conseguiu chegou ao paradeiro de todas as mercadorias roubadas.
Os dois homens foram levados até a delegacia da Polícia Civil da região, onde ficarão à disposição da Justiça.
