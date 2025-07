Uma equipe da Guarda Municipal e outra da Secretaria de Proteção Animal de João Pessoa resgataram mais de 30 cães de um canil clandestino, no bairro do José Américo, na Capital.

Vizinhos denunciaram que não havia moradores no local e que, de vez em quando, uma pessoa ia até o local alimentar os animais.

Ao chegar no local, a fiscalização abordou o proprietário do imóvel e encontrou os animais com sinais de maus tratos – alguns estavam com carrapatos e sarna.

O proprietário dos animais foi conduzido à Cidade da Polícia Civil, no Geisel, e vai responder pelo crime de maus tratos.

Já os animais foram levados para avaliação médico-veterinária e serão encaminhados para adoção.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Mais de 30 cães são resgatados de canil clandestino, no José Américo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.