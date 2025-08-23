Mais de 600kg ilegais de lagosta são apreendidas pela PRF em Alhandra, na Paraíba *Mais de 600kg ilegais de lagosta são apreendidas pela PRF em Alhandra, na Paraíba* _Segundo o Ibama, uma parte dos animais ainda estava... Portal Correio|Do R7 23/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h37 ) twitter

(Foto: Divulgação / Ibama) *Mais de 600kg ilegais de lagosta são apreendidas pela PRF em Alhandra, na Paraíba* _Segundo o Ibama, uma parte dos animais ainda estava viva durante a apreensão da PRF_ A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 600kg de lagosta na cidade de Alhandra, no litoral sul da Paraíba. A carga estava sendo transportada em um caminhão. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), uma parte dos animais estava viva. A apreensão aconteceu na sexta-feira (22), quando a PRF parou o caminhão para averiguação. No veículo, foram encontrados 658kg de lagostas vermelhas e verdes. Segundo o Ibama, uma parte dos animais ainda estava viva durante a apreensão da PRF. Além disso, a carga estava sendo transportada por um veículo de duas empresas do estado do Rio Grande do Norte. As duas companhias foram multadas em R$ 76.560 mil. A punição foi aplicada por exercerem a atividade pesqueira sem documento de autorização. As lagostas serão doadas para um projeto de assistência social, que leva refeições para famílias em situação de insegurança alimentar. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mais de 600kg ilegais de lagosta são apreendidas pela PRF em Alhandra, na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.