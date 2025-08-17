Mais de 900 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine-PB, a partir de segunda-feira (18) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), a partir desta segunda-feira (18), ofertará 945 vagas de emprego em 15 municípios... Portal Correio|Do R7 17/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 14h57 ) twitter

Sede do Sine-PB na Avenida Duque de Caxias, em João Pessoa (Foto: Google Maps) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), a partir desta segunda-feira (18), ofertará 945 vagas de emprego em 15 municípios do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Princesa Isabel, São Bento, Conde, Mamanguape, Sapé, Bayeux, Patos, Cabedelo, Itaporanga, Pombal e Cajazeiras. O maior número de vagas se concentra na capital paraibana, com 519 oportunidades de emprego, sendo a maioria para operador de telemarketing ativo e receptivo (300). + Confira as vagas do Sine-PB para esta semana Outras funções com ofertas de vagas em João Pessoa são representante comercial autônomo (20), operador polivalente da indústria têxtil (15), motorista entregador, ajudante de motorista e auxiliar de logística (10 vagas cada função), atendente de lanchonete e carregador de caminhão (8 vagas cada cargo), açougueiro, atendente de mesa, carpinteiro, operador de caixa, vendedor pracista (5 vagas cada cargo), analista contábil – ensino superior completo (2), entre outras. Santa Rita O Sine/PB em Santa Rita, é o segundo município a ofertar o maior número de vagas. Ao todo, serão ofertadas 159 vagas para diversas funções, como embalador – a mão e operador de máquinas – em geral (50 vagas cada função), auxiliar de linha de produção (20), vendedor interno (12), mecânico de manutenção de máquinas em geral (5), caldeireiro serralheiro, soldador, ajudante de carga e descarga de mercadoria e ajudante de serralheiro (4 vagas cada cargo), atendente de lojas, auxiliar de laboratorista – indústria e assistente administrativo (2 vagas cada função). Campina Grande Em Campina Grande, por sua vez, serão oferecidas 53 vagas para várias funções, entre as quais estão: vendedor em domicílio (8), motorista de caminhão (6), ajudante de motorista e vendedor de comércio varejista (4 vagas cada cargo), mecânico de manutençao de máquina industrial – ensino superior completo (duas vagas). Cabedelo Já em Cabedelo, 16 oportunidades de emprego estão distribuídas nas funções de carregador – armazém (4), recepcionista atendente e atendente balconista (3 vagas cada cargo). Enquanto em Bayeux serão 29 oportunidades de trabalho para operador de caixa (8), costureira em geral (3), açougueiro, auxiliar de padeiro, serigrafista e balconista de açougueiro (2 vagas cada cargo), coordenador administrativo e gerente comercial (uma vaga cada cargo), entre outras. Guarabira Em Guarabira, o Sine Estadual ofertará 10 vagas para vendedor pracista. Por sua vez, 41 vagas de emprego estarão disponíveis no município de Princesa Isabel, contemplando cargos como vendedor porta a porta (20), auxiliar de linha de produção (10), servente de pedreiro (2), técnico em saúde bucal – ensino superior completo (uma), e outros. São Bento No município de São Bento, o Sine-PB contará com 28 vagas em diversas funções, com destaque para operador de caixa (6), estoquista, atendente do setor de frios e laticínios, balconista de açougue e encarregado de hortifrutigranjeiros (2 vagas cada cargo), embalador – a mão (3). Em Itaporanga, serão ofertadas três oportunidades de emprego: motorista de automóveis (2) e consultor de vendas (uma). Conde No Conde, serão disponibilizadas 21 vagas, abrangendo funções como auxiliar operacional de logística (7), estoquista (5), ajudante de motorista (3), técnico em segurança do trabalho e técnico de edificações (uma vaga cada cargo), entre outras. Patos No Sine estadual em Patos serão oferecidas 32 vagas de emprego para pedreiro (8), encanador de manutenção e porteiro (4 vagas cada cargo), depilador de couros e peles, operador de caixa e assistente administrativo (2 vagas cada cargo), analista de marketing, analista de mídias digitais, analista administrativo e analista de mercado (uma vaga cada cargo), além de outros cargos. Em Pombal, uma vaga de emprego estará disponível para o cargo de promotor de vendas. Cajazeiras No Sine estadual em Cajazeiras 21 vagas de emprego serão ofertadas para armador de ferros, bombeiro hidráulico, carpinteiro e eletricista de instalações (5 vagas cada cargo) e auxiliar de cabelereiro (uma). Já em Sapé, serão oito vagas para escrevente e promotor de vendas (2 vagas cada cargo), advogado – ensino superior completo, auxiliar administrativo, recepcionista secretária e mecânico eletricista de veículos (uma vaga cada cargo). Mamanguape Por fim, o Sine-PB oferecerá 4 vagas em Mamanguape para carregador (armazém), operador de flotador na refinação, operador de máquinas de centrifugar e operador de evaporador para concentração de xarope na refinação de açúcar (uma vaga cada cargo). O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados a comparecerem às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel. O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine-PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600. O post Mais de 900 vagas de emprego são ofertadas pelo Sine-PB, a partir de segunda-feira (18) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.