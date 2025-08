Mais votado na lista tríplice, Leonardo Quintans assumirá o comando do MPPB

Portal Correio |Do R7

Leonardo Quintans será o novo chefe do Ministério Público da Paraíba. (Foto: Reprodução)

O promotor Leonardo Quintans será nomeado pelo governador João Azevêdo como o novo procurador-geral de Justiça da Paraíba durante o biênio 2025/2027.

A decisão foi confirmada pelo chefe do Executivo na solenidade de assinatura do Termo de Cessão do Casarão dos Azulejos, em João Pessoa, nesta quinta-feira (6).

Leonardo Quintans foi o mais votado da lista tríplice enviada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), com 56,47% dos votos. O magistrado é o 1º promotor de Justiça de Sapé.

O novo procurador-geral será empossado no dia 1º de setembro deste ano e irá substituir Antônio Hortêncio Rocha Neto, que finalizar o seu segundo biênio à frente da instituição.

