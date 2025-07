Mamanguape: Prefeito Joaquim entrega pavimentação no Gurguri O prefeito de Mamanguape, Joaquim Fernandes, realizou, nesta segunda-feira (28), a entrega oficial da Rua Pedro Soares Feliciano, no... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h17 ) twitter

O prefeito de Mamanguape, Joaquim Fernandes, realizou, nesta segunda-feira (28), a entrega oficial da Rua Pedro Soares Feliciano, no bairro do Gurguri, agora totalmente calçada e com infraestrutura adequada para atender às necessidades dos moradores da região. A entrega foi realizada pela Prefeitura de Mamanguape, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, dentro do programa “Rua Pronta, Preparada e Calçada”, que vem executando obras de pavimentação em diversos bairros e na zona rural da cidade, com o objetivo de transformar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. “Estou muito feliz hoje por estar entregando essa grande obra. Os moradores sabem das dificuldades que enfrentavam para transitar nesta rua. Era uma das prioridades da nossa gestão trazer mais dignidade para a população do Gurguri”, destacou o prefeito Joaquim. Além do novo calçamento, o prefeito também assinou a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da Travessa Antônio Máximo, que, em breve, passará a integrar o programa. Um dos grandes diferenciais da iniciativa é que, juntamente com a pavimentação, está sendo implantado o maior sistema de drenagem urbana da história do município, com um investimento de quase R$ 1 milhão. Visando resolver, de forma definitiva, os problemas de acúmulo de água e evitar alagamentos nas vias contempladas. “Estamos calçando ruas, mas também cuidando da base, da estrutura. Esse investimento em drenagem é essencial para que as obras sejam duradouras e garantam segurança à população”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Miltinho Peixoto. O programa “Rua Pronta, Preparada e Calçada” segue em ritmo acelerado, com novas etapas das obras sendo iniciadas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mamanguape: Prefeito Joaquim entrega pavimentação no Gurguri apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.