Márcio Maranhão desiste de candidatura e apoia Francisco Fidelis para vaga de desembargador O advogado Francisco Fidelis recebe um reforço significativo para sua candidatura ao quinto constitucional com o apoio de Márcio Maranhão... Portal Correio|Do R7 12/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-