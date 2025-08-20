Mari recebe castramóvel do Governo do Estado após articulação de Maria Porto A cidade de Mari, no Brejo paraibano, dará um importante passo na proteção animal com a chegada do castramóvel do Governo do Estado... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Imagem: Divulgação) A cidade de Mari, no Brejo paraibano, dará um importante passo na proteção animal com a chegada do castramóvel do Governo do Estado. O equipamento, que possibilita a realização de cirurgias de castração em animais de forma itinerante, foi articulado pela defensora da causa animal Maria Porto, em parceria com a presidente da Câmara Municipal, vereadora Djá Moura. A iniciativa representa um avanço no cuidado com a saúde animal, ao mesmo tempo em que contribui para o controle populacional de cães e gatos no município. Maria Porto tem se destacado como uma das principais vozes em defesa dos animais no Brejo. Idealizadora da primeira clínica de proteção animal da região, instalada em Bananeiras, também é responsável pelo atendimento no município vizinho de Borborema. Seu trabalho vem sendo referência na construção de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Segundo ela, a experiência com a clínica foi determinante para expandir as ações. “Nosso compromisso é levar esse olhar humano e responsável para mais cidades, garantindo que os animais sejam tratados com dignidade e que a população tenha acesso a serviços essenciais”, afirmou. A atuação de Maria Porto deve ganhar ainda mais força, já que ela desponta como pré-candidata a deputada estadual e pretende ampliar iniciativas que fortaleçam a rede de proteção animal em toda a Paraíba. Com a parceria entre Maria Porto e a vereadora Djá Moura, Mari passa a integrar o conjunto de cidades que enxergam a causa animal como prioridade, mostrando que políticas públicas nesse setor podem transformar realidades locais e trazer mais qualidade de vida para animais e pessoas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mari recebe castramóvel do Governo do Estado após articulação de Maria Porto apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.